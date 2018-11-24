Под Киевом 14-летнего зацепера ударило током
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Броварском районе Киевской области подросток-зацепер залез на вагон и получил сильные термические ожоги в результате поражения током. Об этом говорится в сообщении пресс-службу ГУ НП в Киевской области, передает УНН.
"14-летний житель города Бровары получил 50% термических ожогов II-III степени. Сейчас за жизнь несовершеннолетнего любителя "острых ощущений" борются медики", - рассказали в полиции.
По информации пресс-службы, в 18:40 в дежурную часть Броварского отдела полиции поступило сообщение о том, что подросток залез на вагоны, стоявшие на маневровой пути на железнодорожном вокзале "Бровары", и получил поражение электротоком.
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В полиции отметили, что на железнодорожную станцию парень пришел с двум своими товарищами. Дома он родителям сказал, что пошел на занятия с репетитором.
В то время, когда друзья отошли по своим делам, парень из любопытства залез на товарные вагоны и получил поражение электротоком. От удара высоковольтной линии его отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя.
Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей за невыполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка.
Напомним, в Киеве током убило 10-летнего зачепера.