У Києві струмом вбило 10-річного зачепера

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Під час прогулянки з другом підліток вирішив вилізти на дах вагона. Проте така розвага закінчилася трагічно: від отриманих травм неповнолітній загинув на місці. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції м.Києва, передає УНН.

“Опитавши друга загиблого хлопчика, правоохоронці встановили, що вони гуляли біля залізничних колій, коли товариш вирішив залізти на дах вагона. У результаті дитину вдарило електрострумом, від отриманих травм хлопчик помер на місці”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Радищева на вагоні дитину вдарило електрострумом. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, працівники сектору ювенальної превенції та медики.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією — нещасний випадок.

Для недопущення таких випадків поліцейські закликають батьків приділяти більше уваги дітям, цікавитися, як вони проводять дозвілля, та розповідати, що трамваї, вагони електричок та тролейбуси є транспортом підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, у Балаклії юнака вбило струмом через розваги на залізничних коліях.

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