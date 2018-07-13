У Балаклії юнака вбило струмом через розваги на залізничних коліях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На залізничних коліях у місті Балаклія Харківської області 18-річний хлопець помер від удару струмом. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає УНН.
"Поліцейські Харківщини проводять перевірку за фактом загибелі 18-річного хлопця. Подія сталася 12 липня близько 22:00 на залізничних коліях у місті Балаклія", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, 18-річний мешканець села Вербівка разом зі своїм товаришем після прогулянки повертались додому. Шлях їх проходив повз залізничні колії.
"Об'єктом розваг для хлопців стали вантажні вагони. Парубок вирішив залізти на один з них та перевірити, чи витримає його лінія електромережі. Доторкнувшись до дроту, хлопець отримав удар електричним струмом та впав на землю. Розряд струму виявився смертельним для юнака, і він помер на місці трагедії", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що загиблий навчався в одному з харківських професійних училищ.
Факт події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львівській області молодий хлопець загинув від ураження струмом на даху поїзда.