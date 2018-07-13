В Балаклее юношу убило током из-за развлечений на железнодорожных путях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На железнодорожных путях в городе Балаклея Харьковской области 18-летний парень умер от удара током. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает УНН.
"Полицейские Харьковской области проводят проверку по факту гибели 18-летнего парня. Событие произошло 12 июля около 22:00 на железнодорожных путях в городе Балаклея", - говорится в сообщении.
Как было установлено, 18-летний житель села Вербовка вместе со своим товарищем после прогулки возвращались домой. Путь их проходил мимо железнодорожных путей.
"Объектом развлечений для ребят стали грузовые вагоны. Парень решил залезть на один из них и проверить, выдержит ли его линия электросети. Прикоснувшись к проводу, парень получил удар электрическим током и упал на землю. Разряд тока оказался смертельным для юноши, и он скончался на месте трагедии", - говорится в сообщении.
Отмечено, что погибший учился в одном из харьковских профессиональных училищ.
Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области молодой парень погиб от удара током на крыше поезда.