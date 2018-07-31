В Киеве током убило 10-летнего зацепера

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Во время прогулки с другом подросток решил взобраться на крышу вагона. Однако такое развлечение закончилась трагически: от полученных травм несовершеннолетний погиб на месте. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции Киева, передает УНН.

“Опросив друга погибшего мальчика, правоохранители установили, что они гуляли возле железнодорожных путей, когда товарищ решил залезть на крышу вагона. В результате ребенка ударило током, от полученных травм мальчик скончался на месте”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение, что на улице Радищева в вагоне ребенка ударило током. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, работники сектора ювенальной превенции и медики.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — несчастный случай.

Для недопущения таких случаев полицейские призывают родителей уделять больше внимания детям, интересоваться, как они проводят досуг, и рассказывать, что трамваи, вагоны электричек и троллейбусы является транспортом повышенной опасности.

Напомним, в Балаклее юношу убило током через развлечения на железнодорожных путях.

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