У Росії від удару струмом загинула чемпіонка РФ з панкратіону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Чемпіонка Росії з панкратіону, 15-річна Ірина Рибникова, загинула в місті Братську Іркутської області від удару струмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Дівчина померла 8 грудня. Це сталося в результаті удару струмом. Вона пішла у ванну, взяла з собою смартфон і підключила його заряджатися. Він впав в воду", - сказали в адміністрації.
За даними співрозмовника агентства, похорони дівчини пройдуть у вівторок.
Навесні 2018 року спортсменка з Братська перемогла на першості Росії з панкратіону. За підсумками змагань її включили до складу збірної країни для участі в першості Європи та світу.
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Як повідомляв УНН, 16-річний підліток помер після того, як заснув в навушниках, підключених до смартфону, який заряджався. Інцидент стався в передмісті Рембау в Малайзії.