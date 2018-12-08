Подросток умер из-за наушников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. 16-летний подросток умер после того, как заснул в наушниках, подключенных к смартфону, который заряжался. Инцидент произошел в пригороде Рембау в Малайзии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail.
“Мальчик заснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребенка обнаружила его мать”, — говорится в издании.
Сначала женщина подумала, что ее сын спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков.
Как сообщал УНН, во Львовской области, в городе Стрый, в мае погиб молодой парень делая Селфи.