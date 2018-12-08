Підліток помер через навушники
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. 16-річний підліток помер після того, як заснув у навушниках, підключених до смартфону, що заряджався. Інцидент стався в передмісті Рембау в Малайзії. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Daily Mail.
“Хлопчик заснув з натягнутими навушниками. Уві сні він отримав сильний удар струмом, від якого помер. Тіло дитини виявила його мати”, — йдеться у виданні.
Спершу жінка подумала, що її син спить, проте, коли повернулася з роботи, виявила його в тій же позі і викликала медиків.
Як повідомляв УНН, на Львівщині, у місті Стрий, у травні загинув молодий хлопець роблячи селфі.