В России от удара током погибла чемпионка РФ по панкратиону
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Чемпионка России по панкратиону, 15-летняя Ирина Рыбникова, погибла в городе Братске Иркутской области от удара током. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Девушка скончалась 8 декабря. Это произошло в результате удара током. Она пошла в ванну, взяла с собой смартфон и подключила его заряжаться. Он упал в воду", - сказали в администрации.
По данным собеседника агентства, похороны девушки пройдут во вторник.
Весной 2018 года спортсменка из Братска победила на первенстве России по панкратиону. По итогам соревнований ее включили в состав сборной страны для участия в первенстве Европы и мира.
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Как сообщал УНН, 16-летний подросток умер после того, как заснул в наушниках, подключенных к смартфону, который заряжался. Инцидент произошел в пригороде Рембау в Малайзии.