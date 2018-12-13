Небезпечне селфі на вагоні: молоду пару вразило струмом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. На станції "Підзамче" у Львові двох молодих людей вразило струмом. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.
Сигнал про те, що на колії Товарного парку уражені високовольтним струмом двоє людей, надійшов до рятувальників сьогодні о 14:22.
"Як з’ясувалось на місці виклику, двоє людей (хлопець 1998 року народження та дівчина 1998 року народження), перебуваючи на вагоні з резервуаром, отримали ураження електричним струмом. Хлопець самостійно спустився, а дівчину рятувальники за допомогою нош зняли з даху вагона та передали медикам", – йдеться в повідомленні.
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Медики оглянули потерпілих на місці та госпіталізували до лікарні в стані середнього ступеня важкості.
Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, за попередньою інформацією, пара робила селфі та залізла на цистерну.
Нагадаємо, у Київській області підліток-зачепер заліз на вагон, де його вразило струмом. 14-річний хлопець отримав 50 % термічних опіків ІІ-ІІІ ступеню.