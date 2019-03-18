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Опасная профессия: за год от рук преступников пострадало более тысячи и погибло четыре врача

Киев • УНН

 • 20899 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. За предыдущий год в разных областях Украины было 1076 врачей, которые стали жертвами преступлений. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос.

Опасная профессия: за год от рук преступников пострадало более тысячи и погибло четыре врача

Так, лидерами по количеству врачей, пострадавших от преступлений, за прошлый год стали Харьковская (88) и Одесская (87) области, а также город Киев (86).

Меньше всего таких случаев было зафиксировано в Луганской (18), Ровенской (14) и Черниговской (13) областях.

Также по информации ГПУ, из 1076 пострадавших от преступлений врачей, 610 пострадавших - женщины-медики.

Больше всего пострадавших женщин-врачей - 60 человек - было зафиксировано в Харьковской области. Отметим, всего в Харьковской области в течение года было зафиксировано 88 врачей, потерпевших от преступлений.

В список областей-рекордсменов по количеству преступлений против женщин-врачей попали также Днепропетровская область (50 пострадавших женщин-врачей из 79), а также город Киев (45 пострадавших женщин-врачей из 86).

Кроме того, от рук преступников в прошлом году погибло 4 врача.

Отметим, что 1 октября 2018 года Министерство здравоохранения подписало Меморандум о сотрудничестве с Национальной полицией Украины, чтобы обеспечить защиту медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей и создать безопасные условия их работы.

Планировалось, что стороны будут вместе искать возможности для внедрения практики сопровождения медицинского работника, с его обращением, представителями Национальной полиции, а также уголовной ответственности физических лиц за противоправные действия: угрозы, нанесение телесных повреждений различной степени тяжести, посягательство на жизнь, захват в заложники медицинских работников при оказании медицинской помощи.

В то же время, пока преступники продолжают свою практику. Так, только за январь текущего года от преступлений пострадало 93 врача, 49 из которых - женщины. К счастью, в течение месяца ни одно из преступлений против врачей не имело летальных исходов.

Кроме того, по информации источников УНН в медицинских учреждениях в Киеве, за прошлый год только на медицинские бригады было совершено 17 нападений. Отметим также, что по информации источников, за позапрошлый - 2017-й - год таких преступлений в столице было совершено 10.

Как сообщал УНН, по информации Минздрава, в течение 2013-2017 годов случаев нападений на медицинских работников было 543.

На днях в столице было совершено дерзкое нападение на нейрохирурга - медика облили химическим веществом, когда он выходил из больницы. У пострадавшего ожоги кожи головы и глаза.

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