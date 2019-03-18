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Небезпечна професія: за рік від рук злочинців постраждало понад тисяча та загинуло чотири лікарі

Київ • УНН

 • 20899 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. За попередній рік у різних областях України було 1076 лікарів, які стали жертвами злочинів. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит.

Небезпечна професія: за рік від рук злочинців постраждало понад тисяча та загинуло чотири лікарі

Так, лідерами за кількістю лікарів, що постраждали від злочинів, за минулий рік стали Харківська (88) та Одеська (87) області, а також місто Київ (86).

Найменше таких випадків було зафіксовано в Луганській (18), Рівненській (14) та Чернігівській (13) областях.

Також за інформацією ГПУ, з 1076 потерпілих від злочинів лікарів, 610 постраждалих – жінки-медики.

Найбільше потерпілих жінок-лікарів – 60 осіб - було зафіксовано у Харківській області. Зазначимо, всього на Харківщині протягом року було зафіксовано 88 лікарів, потерпілих від злочинів.

До списку областей-рекордсменів за кількістю злочинів проти жінок-лікарів потрапили також Дніпропетровська область (50 постраждалих жінок-лікарів з 79), а також місто Київ (45 постраждалих жінок-лікарів з 86).

Окрім того, від рук злочинців минулого року загинуло 4 лікарі.

Зазначимо, що 1 жовтня 2018 року Міністерство охорони здоров’я підписало Меморандум про співпрацю з Національною поліцією України, щоб забезпечити захист медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків та створити безпечні умови їхньої роботи.

Планувалось, що сторони будуть разом шукати можливості для запровадження практики супроводу медичного працівника, за його зверненням, представниками Національної поліції, а також кримінальної відповідальності фізичних осіб за протиправні дії: погрози, нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, посягання на життя, захоплення в заручники медичних працівників під час надання медичної допомоги.

Водночас, наразі злочинці продовжують свою практику. Так, лише за січень поточного року від злочинів постраждало 93 лікарі, 49 з яких – жінки. На щастя, протягом місяця жоден злочин проти лікарів не мав летальних наслідків.

Крім того, за інформацією джерел УНН у медичних закладах у Києві, протягом минулого року лише на медичні бригади було скоєно 17 нападів. Зазначимо також, що за інформацією джерел, за позаминулий - 2017 - рік таких злочинів у столиці було скоєно 10.

Як повідомляв УНН, за інформацією МОЗ, упродовж 2013-2017 років випадків нападів на медичних працівників було 543.

Днями у столиці було скоєно зухвалий напад на нейрохірурга – медика облили хімічною речовиною, коли він виходив з лікарні. У постраждалого опіки шкіри голови та ока.

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