Не будут увольнять из-за таланта: в театре имени Франко прокомментировали ДТП с Остапом Ступкой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко прокомментировал ДТП с участием актера Остапа Ступки, заявив, что не будет увольнять его, поскольку ценит талант, пишет УНН со ссылкой на сообщение театра.
В частности, под одним из сообщений пользователи соцсетей спросили: “театр никоим образом не осуждает поведение Ступки?”
Цитата
“Остап Ступка - актер нашего театра. Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть спектакли в нашем театре, если иное не будет определено судом. Конечно, произошедшая ситуация глубоко огорчила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления”, – ответила в комментариях администрация театра.
Дополнение
Известный украинский актер Остап Ступка, по сообщениям, в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева. Позже Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Голосеевском районе Киева.
Его подозревают в наезде на легковушку, в которой находился мужчина. Пострадавший находится в больнице с травмами различной степени тяжести.
Шевченковский районный суд Киева отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест.