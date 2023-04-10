Не будут увольнять из-за таланта: в театре имени Франко прокомментировали ДТП с Остапом Ступкой

В частности, под одним из сообщений пользователи соцсетей спросили: “театр никоим образом не осуждает поведение Ступки?”

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“Остап Ступка - актер нашего театра. Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть спектакли в нашем театре, если иное не будет определено судом. Конечно, произошедшая ситуация глубоко огорчила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления”, – ответила в комментариях администрация театра.

Дополнение

Известный украинский актер Остап Ступка, по сообщениям, в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева. Позже Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Голосеевском районе Киева.

Его подозревают в наезде на легковушку, в которой находился мужчина. Пострадавший находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

Шевченковский районный суд Киева отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест.