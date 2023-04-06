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Влаштував "п'яну" ДТП з потерпілим: суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт

Влаштував "п'яну" ДТП з потерпілим: суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт

Київ • УНН

 • 13963516 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт українського актора Остапа Ступку, якого підозрюють у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Цитата

"Прокуратура у клопотанні просила про нічний домашній арешт, суд задовольнив", - повідомила Максимець.

Максимець зазначила, що суд відправив актора під нічний домашній арешт на 60 діб - по 5 червня 2023 року.

Окрім того, суд поклав на підозрюваного обов’язки:

• прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

• не відлучатись з Київської області без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

• повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

• не відлучатися за межі Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду;

• здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Доповнення

Відомий український актор Остап Ступка у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі Києва.

Згодом Остапу Ступці повідомили про підозру у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Голосіївському районі Києва. Його підозрюють у наїзді на легковик, у якому перебував чоловік. Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

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