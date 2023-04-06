Устроил "пьяное" ДТП с пострадавшим: суд отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест украинского актера Остапа Ступку, которого подозревают в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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"Прокуратура в ходатайстве просила о ночном домашнем аресте, суд удовлетворил", - сообщила Максимец.
Максимец отметила, что суд отправил актера под ночной домашний арест на 60 суток - по 5 июня 2023 года.
Кроме того, суд возложил на подозреваемого обязанности:
• прибывать к следователю, прокурору и суду по первому вызову;
• не отлучаться из Киевской области без разрешения детектива (следователя), прокурора или суда;
• сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
• не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, прокурора и суда;
• сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Дополнение
Известный украинский актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева.
Впоследствии Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Голосеевском районе Киева. Его подозревают в наезде на легковушку, в которой находился мужчина. Пострадавший находится в больнице с травмами различной степени тяжести.