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Устроил "пьяное" ДТП с пострадавшим: суд отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест

Устроил "пьяное" ДТП с пострадавшим: суд отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест

Киев • УНН

 • 13963514 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест украинского актера Остапа Ступку, которого подозревают в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

"Прокуратура в ходатайстве просила о ночном домашнем аресте, суд удовлетворил", - сообщила Максимец.

Максимец отметила, что суд отправил актера под ночной домашний арест на 60 суток - по 5 июня 2023 года.

Кроме того, суд возложил на подозреваемого обязанности:

• прибывать к следователю, прокурору и суду по первому вызову;

• не отлучаться из Киевской области без разрешения детектива (следователя), прокурора или суда;

• сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

• не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, прокурора и суда;

• сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Дополнение

Известный украинский актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева.

Впоследствии Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Голосеевском районе Киева. Его подозревают в наезде на легковушку, в которой находился мужчина. Пострадавший находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

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