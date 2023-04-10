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Не звільнятимуть через талант: у театрі імені Франка прокоментували ДТП з Остапом Ступкою

Не звільнятимуть через талант: у театрі імені Франка прокоментували ДТП з Остапом Ступкою

Київ • УНН

 • 1570325 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка прокоментував ДТП за участю актора Остапа Ступки, заявивши, що не буде звільняти його, оскільки цінує талант, пише УНН з посиланням на повідомлення театру.

Зокрема, під одним з дописів користувачі соцмереж запитали, чи “театр жодним чином не засуджує поведінку Ступки?”

Цитата

“Остап Ступка - актор нашого театру. Ми цінуємо його акторське обдарування, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звісно, ситуація, що сталася, глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання”, – відповіла у коментарях адміністрація театру.

Доповнення

Відомий український актор Остап Ступка, за повідомленнями, у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі Києва. Згодом Остапу Ступці повідомили про підозру у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Голосіївському районі Києва.

Його підозрюють у наїзді на легковик, у якому перебував чоловік. Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Шевченківський районний суд Києва відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт.

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