Не звільнятимуть через талант: у театрі імені Франка прокоментували ДТП з Остапом Ступкою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка прокоментував ДТП за участю актора Остапа Ступки, заявивши, що не буде звільняти його, оскільки цінує талант, пише УНН з посиланням на повідомлення театру.
Зокрема, під одним з дописів користувачі соцмереж запитали, чи “театр жодним чином не засуджує поведінку Ступки?”
Цитата
“Остап Ступка - актор нашого театру. Ми цінуємо його акторське обдарування, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звісно, ситуація, що сталася, глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання”, – відповіла у коментарях адміністрація театру.
Доповнення
Відомий український актор Остап Ступка, за повідомленнями, у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі Києва. Згодом Остапу Ступці повідомили про підозру у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Голосіївському районі Києва.
Його підозрюють у наїзді на легковик, у якому перебував чоловік. Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Шевченківський районний суд Києва відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт.