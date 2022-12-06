Не захотели воевать: в Донецкой области с оружием сбежали завербованные российские зэки, оккупанты поймали и ликвидировали дизертиров

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“30 ноября, в районе Верхнеторецкого Донецкой области, выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций. Среди которых 13 из 21 – это завербованные из мест лишения свободы лица. Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря – все дезертиры уничтожены”, – говорится в сообщении.

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Как писал УНН, зэков, которые не хотят воевать в Украине, расстреливают мобилизованные новички.