Не захотіли воювати: на Донеччині зі зброєю втекли завербовані російські зеки, окупанти піймали і ліквідували дизертирів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Донецькій області понад 20 російських вояк втекли зі зброєю з окупаційного війська. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, їх ліквідувало власне командування, передає УНН.
Цитата
“30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня - всі дезертири знищені”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як писав УНН, зеків, які не хочуть воювати в Україні, розстрілюють мобілізовані новачки.