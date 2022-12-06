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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28537 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Не захотіли воювати: на Донеччині зі зброєю втекли завербовані російські зеки, окупанти піймали і ліквідували дизертирів

Не захотіли воювати: на Донеччині зі зброєю втекли завербовані російські зеки, окупанти піймали і ліквідували дизертирів

Київ • УНН

 • 1101323 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Донецькій області понад 20 російських вояк втекли зі зброєю з окупаційного війська. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, їх ліквідувало власне командування, передає УНН.

Цитата

“30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня - всі дезертири знищені”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, зеків, які не хочуть воювати в Україні, розстрілюють мобілізовані новачки.

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