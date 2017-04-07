Не все операторы могут доказать качество своего горючего - Г.Рябцев

"Хотя сегодня цены на нефтепродукты являются близкими к критическим для потребителя (это называется - приближаются к пределу эластичности), никто не гарантирует, что они соответствуют качеству. Более того, с мая 2011 года владельцы автозаправочных станций освобождены от ответственности за реализацию некачественных нефтепродуктов, только на АЗС имеются копии сопроводительных документов (подлинность которых установить проблематично).

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Летом 2011 года около трети украинских заправок торговали высокооктановым бензином по ценам, которые были ниже, чем расчетные с оптовых, что свидетельствовало о недобросовестной конкуренции качеством. Но с 2012 года количество АЗС, предлагающих топливо по заниженным ценам, сокращается - даже бадяжники уже не боятся проверок и не спешат сбывать "горячий ресурс". При этом мало кто из розничных операторов способен доказать, что потребительские характеристики бензина, который позиционируется как "именной" ("топливо с именем"), оправдывают установленную для него наценку "за качество", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по результатам тестирования образцов А-92 на 11 АЗС, эксперты Института потребительских экспертиз (ИПЭ) констатировали, что лидерами качества стали образцы с АЗК WOG, Parallel и КЛО.

Протестировав А-95 на 9 известных АЗС, ИПЭ обнаружил некачественный бензин в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть.

Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов ИПЭ, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.