Не все операторы могут доказать качество своего горючего - Г.Рябцев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53545 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105455 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162400 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119337 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118275 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113507 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104923 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155342 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не все операторы могут доказать качество своего горючего - Г.Рябцев

Не все операторы могут доказать качество своего горючего - Г.Рябцев

Киев  •  УНН

 • 12608 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Утверждение о том, что качество бензина зависит от его цены, не всегда соответствует действительности. Мы просто привыкли к стереотипу: "чем горючее дороже, тем оно лучше", однако на сегодня далеко не все операторы, которые торгуют с хорошими наценками, могут доказать, что их горючее действительно высокого качества. Об этом на странице в Facebook написал эксперт топливного рынка Геннадий Рябцев, передает УНН.

"Хотя сегодня цены на нефтепродукты являются близкими к критическим для потребителя (это называется - приближаются к пределу эластичности), никто не гарантирует, что они соответствуют качеству. Более того, с мая 2011 года владельцы автозаправочных станций освобождены от ответственности за реализацию некачественных нефтепродуктов, только на АЗС имеются копии сопроводительных документов (подлинность которых установить проблематично).

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Летом 2011 года около трети украинских заправок торговали высокооктановым бензином по ценам, которые были ниже, чем расчетные с оптовых, что свидетельствовало о недобросовестной конкуренции качеством. Но с 2012 года количество АЗС, предлагающих топливо по заниженным ценам, сокращается - даже бадяжники уже не боятся проверок и не спешат сбывать "горячий ресурс". При этом мало кто из розничных операторов способен доказать, что потребительские характеристики бензина, который позиционируется как "именной" ("топливо с именем"), оправдывают установленную для него наценку "за качество", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по результатам тестирования образцов А-92 на 11 АЗС, эксперты Института потребительских экспертиз (ИПЭ) констатировали, что лидерами качества стали образцы с АЗК WOG, Parallel и КЛО.

Протестировав А-95 на 9 известных АЗС, ИПЭ обнаружил некачественный бензин в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть.

Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов ИПЭ, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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