Не всі оператори можуть довести якість свого пального - Г.Рябцев

“Хоча сьогодні ціни на нафтопродукти є близькими до критичних для споживача (це називається — наближаються до межі еластичності), ніхто не гарантує, що вони відповідають якості. Більше того, з травня 2011 року власники автозаправних станцій звільнені від відповідальності за реалізацію неякісних нафтопродуктів, лишень на АЗС наявні копії супровідних документів (справжність яких встановити проблематично).

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Влітку 2011 року близько третини українських заправок торгували високооктановим бензином за цінами, які були нижчими, аніж розрахункові з оптових, що свідчило про недобросовісну конкуренцію якістю. Але з 2012 року кількість АЗС, що пропонують пальне за заниженими цінами, скорочується — навіть бадяжники вже не бояться перевірок і не поспішають збувати “гарячий ресурс”. При цьому мало хто з роздрібних операторів здатний довести, що споживчі характеристики бензину, що позиціонується як “іменний” (“пальне з ім’ям”), виправдовують встановлену для нього націнку “за якість”, — написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за результатами тестування зразків А-92 на 11 АЗС, експерти Інституту споживчих експертиз (ІСЕ) констатували, що лідерами якості стали зразки з АЗК WOG, Parallel і КЛО.

Протестувавши А-95 на 9 відомих АЗС, ІСЕ виявив неякісний бензин у мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта.

Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів ІСЕ, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО та ANP.