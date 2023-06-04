Не впадайте в агрессию или апатию: астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на 5 - 11 июня

Цитата

«Эта неделя будет достаточно напряженной. Особенно 7 и 8 июня. Но с середины следующей недели все это напряжение начнет резко спадать. Нам осталось немножко потерпеть. Несмотря на это люди активные и предприимчивые обязательно добьются успеха. Главное, всем нам бороться с агрессией или апатией. С 6 июня Венера войдет в знак Льва и будет пробуждать у нас желание любить и быть любимым, заняться творчеством и более ярко относиться к жизни», - считает астролог.

ОВНЫ

Сейчас самое лучшее время для учебы. Подумайте о приобретении новых знаний и навыков. Отличный период для Овнов-студентов и школьников –вас ждет успех на экзаменах. Очень активная неделя заставит вас делать несколько дел сразу. Трудности могут возникнуть в бизнесе. Не стоит вкладывать деньги в новые проекты и крупные покупки. Пятница на этой неделе удачный день - посвятите ее важным встречам.

ТЕЛЬЦЫ

У вас сейчас очень напряженный период. От вас будут требовать многого, а решения, принятые на этой неделе могут иметь большие последствия. Поэтому, вам важно прибывать в хорошем настроении, ставить четкие цели и спокойно их достигать. Финансово неделя обещает быть удачной. Поэтому укрепляйте свой бизнес, активно занимайтесь своей деятельностью и вы сразу ощутите хорошую денежную прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас эта неделя открывает много возможностей. Особенно для фрилансеров и тех, кто ярко хочет себя проявить. Время пересмотреть все свои возможности. Но будьте осторожны с резкими высказываниями, не спешите с выводами. Не стоит других посвящать в свои планы и тайны, иначе все обернется против вас.

РАКИ

Для вас продолжается период, когда необходимо уделить время отдыху, уединению и набраться сил. Не спешите сейчас принимать важные решения, особенно рисковать. Берегите свою нервную систему. Финансово вам также нужно быть осторожными. Это прекрасный период для перезагрузки, для занятий спортом, йогой, для дальних путешествий и получения впечатлений.

ЛЬВЫ

На этой неделе в ваш знак входит Венера с острыми аспектами. Поэтому к вашему напряжению добавится страсть и любовные переживания. Отличный период для творческих Львов - в работе у вас все будет кипеть. Активно продвигайте начатые проекты. В свободное время занимайтесь спортом и любимым хобби, чаще встречайтесь с друзьями. Но будьте осторожны 7 и 8 июня - это дни большого напряжения для вас.

ДЕВЫ

Период удачи в работе и карьере для вас продолжается. Воспользуйтесь этим моментом по максимуму. Встречи с высокопоставленными людьми принесут вам желанный результат. Также, хорошее время для организации как своего личного пространства, так и бизнеса. Не посвящайте кого-либо в свои планы заранее. Уделите внимание здоровью.

ВЕСЫ

Прекрасное время что-либо менять в вашей жизни. Посвятите себя путешествиям и новым впечатлениям. Вы именно сейчас можете найти поддержку от иностранцев. Но вам не стоит необдуманно рисковать, брать кредиты. В любви эта неделя может принести много переживаний и острых ситуаций. Плохой период для новых знакомств.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя будет полна приятных неожиданностей и сюрпризов. А значит, что покоя вам не будет. Готовьтесь к новым возможностям. К вам придут большие перемены, какие – зависит от вас. Будьте сдержанней и терпеливей к своим близким, не стоит проявлять безразличие к тем людям, которые вас поддерживают и любят.

СТРЕЛЬЦЫ

Хорошая неделя, когда вы можете решить для себя множество вопросов, подписать и получить важные документы. Вам нужно использовать это время, чтобы наладить отношения с окружающими. Вы сможете закрыть вопросы с затяжными конфликтами, расположить к себе ваше окружение. Для этого вам и самим стоит находится в гармонии с собой. Вспыльчивость, желание идти на конфликты могут привести только к трудностям.

КОЗЕРОГИ

Самое время уделить внимание своему здоровью, особенно хроническим заболеваниям, что вы не любите делать. Займитесь спортом, чаще гуляйте на свежем воздухе. Также, хороший период для развития своего профессионализма или смены работы. Именно на этой неделе вы сможете получить прекрасное предложение по работе. Вам не стоит сейчас рисковать финансово. Откажитесь от крупных покупок и кредитов. 7 июня для вас очень напряженный день.

ВОДОЛЕИ

Для вас эта неделя обещает быть очень напряженной, особенно 8 июня. Важно беречь свою нервную систему и не идти на конфликты. Посвятите этот период отдыху, любимому хобби, уделите время своим родным и любимым. Это период вашей перезагрузки.

РЫБЫ

Эта неделя хороша для решения своих домашних дел, встреч с родственниками, особенно с родителями, работы на огороде и в саду, окончания ремонта. Как бы вы не пытались уйти от бытовых вопросов, они все равно вас настигнут. Поэтому лучше качественно их выполнить. Сложно может быть с вашим психологическим состоянием. Не стоит принимать все на свой счет.