Не впадайте в агресію чи апатію: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку на 5 – 11 червня

Цитата

«Цей тиждень буде досить напруженим. Особливо 7 і 8 червня. Але з середини наступного тижня вся ця напруга почне різко спадати. Нам залишилося трошки потерпіти. Незважаючи на це люди активні та заповзятливі обов'язково досягнуть успіху. Головне, всім нам боротися з агресією або апатією. З 6 червня Венера ввійде в знак Лева і буде пробуджувати в нас бажання любити і бути коханим, зайнятися творчістю і яскравіше ставитися до життя», - вважає астролог.

ОВНИ

Зараз найкращий час для навчання. Подумайте про набуття нових знань і навичок. Чудовий період для Овнів-студентів і школярів – на вас чекає успіх на іспитах. Дуже активний тиждень змусить вас робити кілька справ одразу. Труднощі можуть виникнути в бізнесі. Не варто вкладати гроші в нові проєкти і великі покупки. П'ятниця цього тижня вдалий день - присвятіть її важливим зустрічам.

ТЕЛЬЦІ

У вас зараз дуже напружений період. Від вас вимагатимуть багато чого, а рішення, ухвалені цього тижня, можуть мати великі наслідки. Тому вам важливо перебувати в гарному настрої, ставити чіткі цілі і спокійно їх досягати. Фінансово тиждень обіцяє бути вдалим. Тому зміцнюйте свій бізнес, активно займайтеся своєю діяльністю і ви одразу відчуєте гарний грошовий прибуток.

БЛИЗНЮКИ

Для вас цей тиждень відкриває багато можливостей. Особливо для фрілансерів і тих, хто яскраво хоче себе проявити. Час переглянути всі свої можливості. Але будьте обережні з різкими висловлюваннями, не поспішайте з висновками. Не варто інших посвячувати у свої плани і таємниці, інакше все обернеться проти вас.

РАКИ

Для вас триває період, коли необхідно приділити час відпочинку, усамітненню і набратися сил. Не поспішайте зараз ухвалювати важливі рішення, особливо ризикувати. Бережіть свою нервову систему. Фінансово вам також потрібно бути обережними. Це прекрасний період для перезавантаження, для занять спортом, йогою, для далеких подорожей і отримання вражень.

ЛЕВИ

Цього тижня у ваш знак входить Венера з гострими аспектами. Тому до вашої напруги додасться пристрасть і любовні переживання. Чудовий період для творчих Левів - у роботі у вас усе буде кипіти. Активно просувайте розпочаті проєкти. У вільний час займайтеся спортом і улюбленим хобі, частіше зустрічайтеся з друзями. Але будьте обережні 7 і 8 червня - це дні великої напруги для вас.

ДІВИ

Період удачі в роботі та кар'єрі для вас триває. Скористайтеся цим моментом по максимуму. Зустрічі з високопоставленими людьми принесуть вам бажаний результат. Також гарний час для організації як свого особистого простору, так і бізнесу. Не втаємничуйте кого-небудь у свої плани заздалегідь. Приділіть увагу здоров'ю.

ТЕРЕЗИ

Чудовий час що-небудь змінювати у вашому житті. Присвятіть себе подорожам і новим враженням. Ви саме зараз можете знайти підтримку від іноземців. Але вам не варто необдумано ризикувати, брати кредити. У коханні цей тиждень може принести багато переживань і гострих ситуацій. Поганий період для нових знайомств.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень буде сповнений приємних несподіванок і сюрпризів. А значить, що спокою вам не буде. Готуйтеся до нових можливостей. До вас прийдуть великі зміни, які – залежить від вас. Будьте стриманішими і терплячішими до своїх близьких, не варто проявляти байдужість до тих людей, які вас підтримують і люблять.

СТРІЛЬЦІ

Гарний тиждень, коли ви можете вирішити для себе безліч питань, підписати й отримати важливі документи. Вам потрібно використовувати цей час, щоб налагодити стосунки з оточуючими. Ви зможете закрити питання із затяжними конфліктами, привернути до себе ваше оточення. Для цього вам і самим варто перебувати в гармонії із собою. Запальність, бажання йти на конфлікти можуть призвести тільки до труднощів.

КОЗЕРОГИ

Саме час приділити увагу своєму здоров'ю, особливо хронічним захворюванням, що ви не любите робити. Займіться спортом, частіше гуляйте на свіжому повітрі. Також, хороший період для розвитку свого професіоналізму або зміни роботи. Саме цього тижня ви зможете отримати чудову пропозицію по роботі. Вам не варто зараз ризикувати фінансово. Відмовтеся від великих покупок і кредитів. 7 червня для вас дуже напружений день.

ВОДОЛІЇ

Для вас цей тиждень обіцяє бути дуже напруженим, особливо 8 червня. Важливо берегти свою нервову систему і не йти на конфлікти. Присвятіть цей період відпочинку, улюбленому хобі, приділіть час своїм рідним і коханим. Це період вашого перезавантаження.

РИБИ

Цей тиждень сприятливий для вирішення своїх домашніх справ, зустрічей із родичами, особливо з батьками, роботи на городі та в саду, закінчення ремонту. Хоч би як ви намагалися втекти від побутових питань, вони все одно вас наздоженуть. Тому краще якісно їх виконати. Складно може бути з вашим психологічним станом. Не варто сприймати все на свій рахунок.