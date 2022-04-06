Не выдержали отпора и рассчитывают сражаться за Донбасс: Зеленский о причинах "отвода" российских войск

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"Они отошли потому что у нас мощная армия или они отошли потому что это изменение тактики? Мы считаем, что это первое и второе вместе. Первое, они не выдержали и не смогли давить на нас больше, они не выдержали нашего отпора и сделали уступки назад. А второе они действительно рассчитывают сражаться за Донбасс нашего государства, за временно оккупированный восток Украины и будут бои на юге", - сказал Зеленский.

Дополнение

СБУ сообщала, что русские захватчики раскрыли причину своего "отвода войск". Они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.

Генштаб сообщал, что российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей.