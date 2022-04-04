Російські загарбники розкрили причину свого "відведення військ": нова розмова ворогів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські загарбники розкрили причину свого "відведення військ". Вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ і звільняти населені пункти. Про це пише УНН з посиланням на СБУ.
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Про це говорить один із рашистів у телефонній розмові зі своєю дружиною. СБУ перехопила цей дзвінок.
"Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра", – розповідає загарбник.
Дружина розгублено запитує, а як же всі російські новини про переможну ходу "асвабадітєлєй".
"Все п*здобольство", – вносить ясність "вояк". І продовжує: "Потому что зачем тебе говорить правду, если ты переживать будешь".
"Та з огляду на те, що дружин рашистів більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у випадку поранення чи загибелі чоловіків, такий стан речей їм тільки на руку", - додали в СБУ.