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Российские захватчики раскрыли причину своего "отвода войск": новый разговор врагов

Киев • УНН

 • 1384375 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Русские захватчики раскрыли причину своего "отвода войск". Они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Российские захватчики раскрыли причину своего "отвода войск": новый разговор врагов

Детали

Об этом говорит один из рашистов в телефонном разговоре со своей женой. СБУ перехватила этот звонок.

"Пиз*ы мы здесь отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра", - рассказывает захватчик.

Жена растерянно спрашивает, а как же все русские новости о победном шествии "асвабадителей".

"Все п*добольство", - вносит ясность "воин". И продолжает:"Потому что зачем тебе говорит правду, если ты переживать будешь".

"И учитывая, что жен рашистов больше интересует размер компенсации, которую они получат в случае ранения или гибели мужчин, такое положение вещей им только на руку", - добавили в СБУ.

Украинские Национальные Новости

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