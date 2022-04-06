Не витримали відсічі й розраховують битися за Донбас: Зеленський про причини "відведення" російських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти "відвели" свої війська, адже не витримали української відсічі та розраховують битися за Донбас. Про це він сказав в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk, передає кореспондент УНН.
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"Вони відійшли тому що у нас потужна армія або вони відійшли тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це перше й друге разом. Перше, вони не витримали й не змогли тиснути на нас більше, вони не витримали нашої відсічі й зробили поступки назад. А друге вони дійсно розраховують битися за Донбас нашої держави, за тимчасово окупований схід України й будуть бої на півдні", - сказав Зеленський.
Доповнення
СБУ повідомляла, що російські загарбники розкрили причину свого "відведення військ". Вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ і звільняти населені пункти.
Генштаб повідомляв, що російські окупанти готуються до наступальної операції на території Донецької та Луганської областей.