"Не хватило мужества": гладков не явился, чтобы забрать пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Губернатор белгородской области вячеслав гладков не явился на встречу с РДК, которая предусматривала передачу российских военнопленных, сообщает УНН со ссылкой на Telegram РДК.
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“Довольно предсказуемо, господин гладков не явился забрать простых российских солдат - не хватило мужества кавалеру ордена “мужества””, - говорится в сообщении.
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РДК отмечает, что пленных стало больше, но ни военное, ни гражданское руководство не интересует их судьба.
Только главарь “вагнера” евген пригожин заявил о готовности принять участие в переговорах.
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