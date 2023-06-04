"Не хватило мужества": гладков не явился, чтобы забрать пленных

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“Довольно предсказуемо, господин гладков не явился забрать простых российских солдат - не хватило мужества кавалеру ордена “мужества””, - говорится в сообщении.

Детали

РДК отмечает, что пленных стало больше, но ни военное, ни гражданское руководство не интересует их судьба.

Только главарь “вагнера” евген пригожин заявил о готовности принять участие в переговорах.

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