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“Не вистачило мужності”: гладков не з'явився, щоб забрати полонених

Київ • УНН

 • 491596 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Губернатор бєлгородскої області вячеслав гладков не з'явився на зустріч з РДК, яка передбачала передачу російських військовополонених, повідомляє УНН з посиланням на Telegram РДК.

“Не вистачило мужності”: гладков не з'явився, щоб забрати полонених

Цитата

“Досить передбачувано, пан гладков не з'явився забрати простих російських солдатів - не вистачило мужності кавалеру ордена “мужності””, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

РДК зазначає, що полонених стало більше, але ні військове, ні цивільне керівництво не цікавить їхня доля. 

Тільки ватажок “вагнера” євген пригожин заявив про готовність взяти участь у переговорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: бєлгородський губернатор провів засідання оперштабу після атаки РДК

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