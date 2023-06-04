“Не вистачило мужності”: гладков не з'явився, щоб забрати полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Губернатор бєлгородскої області вячеслав гладков не з'явився на зустріч з РДК, яка передбачала передачу російських військовополонених, повідомляє УНН з посиланням на Telegram РДК.
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“Досить передбачувано, пан гладков не з'явився забрати простих російських солдатів - не вистачило мужності кавалеру ордена “мужності””, - йдеться у повідомленні.
Деталі
РДК зазначає, що полонених стало більше, але ні військове, ні цивільне керівництво не цікавить їхня доля.
Тільки ватажок “вагнера” євген пригожин заявив про готовність взяти участь у переговорах.
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