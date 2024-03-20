Не выше, чем в супермаркетах: в ГОТ убеждают, что согласовали с поставщиками справедливые цены на продукты питания для ВСУ

"Государственный оператор тыла" согласовал с поставщиками предельный максимум цен на продукты питания, которые поставляются для ВСУ. А также предусмотрел механизм их снижения, в зависимости от ситуации на рынке. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, пишет УНН.

Детали

По словам Жумадилова, ранее такая практика применялась лишь по наиболее ходовым продуктам, которые поставлялись в украинскую армию. Теперь эту практику распространяют на все продукты по каталогу.

Нами были установлены справедливые предельные цены на все продукты питания, которые входят в каталог, по которому закупаются комплекты для наших военнослужащих. Если раньше такие предельные цены устанавливались по некоторым наиболее ходовым позициям по ценам выше, чем в супермаркетах, то нами была поставлена цель, чтобы те цены, которые в нашем каталоге, не превышали то, что в супермаркетах. Предусмотрен механизм, и он будет применен, по снижению цен в случае такого снижения в супермаркетах. У нас не может быть такой ситуации, что гречка в супермаркетах уже по 25 гривен, а по контрактам Минобороны она еще поставляется по 50 гривен - отметил Жумадилов.

Напомним

"Государственный оператор тыла" ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ.

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