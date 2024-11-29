Дети из временно оккупированной Луганщины прошли очередную военную выучку от оккупантов. Захватчики ввели в местном учреждении среднего образования служебные "звания". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Воспитанникам экономико-правового лицея-интерната имени героев "Молодой гвардии" в Луганске оккупанты присвоили звание вице-сержантов. Предшествовало этому принятие присяги на верность страны-агрессора. Состоялось "мироприятие" в помещении местного краеведческого музея, который обустроен в лучших пропагандистских традициях кремля.

москва делает большие ставки на милитаризацию детей. Делается это с одной целью – воспитать лояльных к российской оккупации молодых людей, которым прививают ненависть и нетерпимость к своим корням. - сообщает ЦНС.

Оккупанты систематически внедряют военно-патриотические программы, для детей заставляют участвовать в парамилитарных тренировках, давать присяги и носить воинские звания. Подобные инициативы направлены на то, чтобы превратить подрастающее поколение в потенциальный мобилизационный ресурс российской армии. В дальнейшем эти дети станут мощным мобилизационным ресурсом для армии рф будут сумели воевать против своей Родины.

Напомним

Ранее УНН информировало, что оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мнений в школах и молодежных организациях.