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13 марта, 19:26 • 53339 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107117 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108925 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108943 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102391 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97224 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110786 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131603 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не туман, а дым от снарядов: в Генштабе показали, как выглядит Бахмут

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. На официальной странице Генштаба появились новые фото Бахмута. На фотографиях видно, что руины города будто окутаны туманом, но военные уточняют - это дым от снарядов, передает УНН.

Цитата

"Так выглядит Бахмут. Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, на Бахмутском направлении продолжается оборонительная операция, украинские войска двигаются вперед на некоторых участках фронта.

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