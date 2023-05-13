Не туман, а дым от снарядов: в Генштабе показали, как выглядит Бахмут
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На официальной странице Генштаба появились новые фото Бахмута. На фотографиях видно, что руины города будто окутаны туманом, но военные уточняют - это дым от снарядов, передает УНН.
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"Так выглядит Бахмут. Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении.
Напомним
Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, на Бахмутском направлении продолжается оборонительная операция, украинские войска двигаются вперед на некоторых участках фронта.