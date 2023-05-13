Не туман, а дим від снарядів: у Генштабі показали, як виглядає Бахмут
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На офіційній сторінці Генштабу з'явились нові фото Бахмута. На світлинах видно, що руїни міста ніби оповиті туманом, але військові уточнюють - це дим від снарядів, передає УНН.
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"Так виглядає Бахмут. Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку триває оборонна операція, українські війська рухаються вперед на деяких ділянках фронту.