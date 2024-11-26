Не только в Тернополе: в регионе ввели ограничения со светом после массированной атаки рф дронами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате ночной атаки БПЛА поврежден объект критической инфраструктуры в Тернопольской области. В регионе введены сетевые ограничения, отсутствует стабильное электроснабжение.

В результате ночной дроновой атаки российских войск поврежден объект критической инфраструктуры в Тернопольской области, в регионе введены сетевые ограничения, отсутствует стабильное электроснабжение в Тернополе и других населенных пунктах региона, сообщили в Тернопольоблэнерго и Тернопольской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Вниманию потребителей электроэнергии! Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей", - сообщили в Тернопольоблэнерго.

По данным Тернопольской ОВА, "во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры". "К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция. В Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Над устранением проблемы работают соответствующие службы", - отметили в ОВА. 

"На Тернопольщине на базе подразделений ГСЧС развернуто 26 стационарных пунктов несокрушимости", - сообщили в ГУ ГСЧС в области.

В Тернополе ситуация со светом худшая за все время войны - мэр26 нояб. 2024, 07:26 • 10094 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война