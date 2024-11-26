Не только в Тернополе: в регионе ввели ограничения со светом после массированной атаки рф дронами

В результате ночной дроновой атаки российских войск поврежден объект критической инфраструктуры в Тернопольской области, в регионе введены сетевые ограничения, отсутствует стабильное электроснабжение в Тернополе и других населенных пунктах региона, сообщили в Тернопольоблэнерго и Тернопольской ОВА в Telegram, пишет УНН.

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"Вниманию потребителей электроэнергии! Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей", - сообщили в Тернопольоблэнерго.

По данным Тернопольской ОВА, "во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры". "К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция. В Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Над устранением проблемы работают соответствующие службы", - отметили в ОВА.

"На Тернопольщине на базе подразделений ГСЧС развернуто 26 стационарных пунктов несокрушимости", - сообщили в ГУ ГСЧС в области.

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