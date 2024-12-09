Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

На этой неделе продолжается ретроградность двух планет Марса и Меркурия. Это будет мешать нашей активности, мы будем сталкиваться с препятствиями и сопротивлением в наших делах. Нам придется прилагать больше усилий, чем обычно. Подробнее о влиянии планет на нашу жизнь в период с 9 по 15 декабря специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Этот период не самое лучшее время для внедрения каких-либо планов в жизни, для решения важных задач, для глобальных перемен и переездов. Также не стоит сейчас идти на риски, покупать технику, заниматься ремонтом и чрезмерно увлекаться физическими нагрузками.

Сейчас лучше заканчивать начатые дела, внимательно относиться к поставленным задачам, быть максимально спокойными, не спешить. Также, это удачное время закончить то, что мы откладывали на потом. А главное, не проявлять агрессии и излишнего напора", - считает астролог.

15 декабря Меркурий станет стационарным, чтобы выйти из своего ретроградного движения, и уже со следующий недели начнет свое прямое движение.

"На этой неделе мы также будем наблюдать оппозицию Венеры и Марса, что снова создаст нам сложности в личных отношениях, будет слишком много страстей. Поэтому откладывайте новые встречи и избегайте выяснений отношений с любимыми", - пояснила Ксения Базиленко.

15-го декабря будет важное событие этой недели - полнолуние в знаке Близнецов, которое произойдет в 11:02 по киевскому времени.

"В период полнолуния всегда слишком много энергии, но при этом мы можем себя плохо чувствовать, быть эмоционально уязвимыми из-за традиционного противостояния Солнца и Луны в гороскопе полнолуния.

Особенности этого полнолуния будет в том, что оба светила - Солнце и Луна в своем противостоянии дают напряженные аспекты к Нептуну в знаке Рыб, образуя тау-квадрат. Этот показатель может спровоцировать у нас сильную вялость, невозможность сосредоточиться на чем-то, психологическую усталость, бессонницу, тревожность и повышенную сентиментальность.

Если учесть, что в этот период Меркурий будет в своем стационарном положении, то есть остановит свое движение, то на выходных нам надо максимально отдыхать, отсыпаться, набираться сил и желательно отложить всю трудоемкую работу, не стоит нагружать свою психику, а лучше проводить больше времени с родными или в уединении дома", - рассказала астролог.

Тем не менее, гороскоп полнолуния включает и позитивный аспект между стационарным Меркурием и ретроградным Марсом. Это создаст благоприятные условия для глубокого изучения материалов и концентрации на задачах.

По словам астролога, возможно, этот транзит также будет способствовать переговорам или дискуссиям, направленным на продолжение международных обсуждений прекращении военных действий.

ОВНЫ

На этой неделе ваши дела будут идти медленно, с задержками. Сейчас лучше не спешить. Уделяйте больше времени своему развитию и накоплению знаний. Если вы столкнулись с проблемами, внимательно и осознанно изучите их причину и подход к их решению. Старайтесь учитывать все факторы, иначе последствия могут быть долгосрочными и сложными.

Это удачное время для вашего психологического и духовного роста.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе могут возникнуть проблемы с финансовыми делами, и вам может показаться, что вы находитесь в тупике. Не спешите инвестировать в крупные проекты или тратить деньги. Лучше проанализируйте свои источники доходов и ресурсов для реализации планов. Это подходящее время для внутренних преобразований и принятия стрессовых ситуаций через глубокую работу над собой.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя будет для вас эмоционально насыщенной. Полнолуние 15 декабря произойдет в вашем знаке, поэтому важно уделить внимание к своему эмоциональному состоянию. Возможно, вы ощущаете внутренние противоречия и неопределенность в своих решениях. Лучше отложить важные шаги и посвятить время отдыху и гармонизации себя и своего окружения.

РАКИ

Ваши дела на этой неделе могут застопориться и всё будет идти с трудом. Не стоит растрачивать свои силы на преодоление препятствий. Лучше позаботьтесь о своем здоровье, особенно о психологическом состоянии. Больше отдыхайте, проводите время на природе и старайтесь высыпаться. В противном случае проблем со стороны здоровья не избежать.

ЛЬВЫ

Неделя ставит перед вами множество задач, но их выполнение не будет быстрым. Это хорошее время для самообразования и глубокого изучения вопросов, связанных с вашими делами. Однако в отношениях с партнерами возможны конфликты, а в любовных вопросах сильное напряжение. Сдерживайте свои эмоции, чтобы избежать кризиса в отношениях или даже разрыва. Позаботьтесь о своих любимых людях.

ДЕВЫ

Неделя подходит для спокойного времяпрепровождения дома. Займитесь подготовкой к праздникам, откладывая ненужную суету. На выходных может быть сложно избежать конфликтов с близкими. Постарайтесь провести этот период в одиночестве или создайте теплую, спокойную атмосферу дома.

ВЕСЫ

Любые поездки или решения будут даваться с трудом. Не торопитесь и сохраняйте спокойствие. Решайте задачи медленно, уделяя внимание деталям. На этой неделе вы можете встретиться с людьми из прошлого или столкнуться с возвращением бывших. В любовной сфере возможно большое напряжение, поэтому сохраняйте баланс в отношениях.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе в финансовых вопросах необходима осторожность. Избегайте рисков и больших затрат. На этой неделе лучше сосредоточиться на сохранении порядка в доме и внутренней гармонии. В отношениях возможна ревность и страсть, поэтому сохраняйте спокойствие и не подогревайте конфликтны.

СТРЕЛЬЦЫ

Неделя подходит для саморазвития и заботы о себе. Избегайте поспешных выводов и решений. На выходных будьте особенно внимательны к отношениям с партнерами — как в бизнесе, так и в личной жизни. Конфликты могут возникнуть из-за недопонимания. Также могут быть поломки в доме, особенно с водопроводом.

КОЗЕРОГИ

Неделя будет насыщена эмоциональными воздействиями, которые могут сделать вас менее рациональными в важных решениях. Это может создать вам стресс, особенно в профессиональной сфере. Возможны задержки документов или замедление процессов. Однако сейчас хорошее время для того, чтобы осмыслить свои цели, пересмотреть подходы.

ВОДОЛЕИ

В эту неделю вы можете ощутить замедление темпа в делах. Но все равно вы будите ощущать поддержку от ваших друзей и единомышленников.

А вот в личных отношениях могут быть ревности и претензии с вашей стороны. Будьте терпеливы к своим любимым.

Эта неделя не подходит для косметологических процедур.

РЫБЫ

На этой неделе вам предстоит решить множество проблем, особенно в профессиональной сфере. Руководство может дать дополнительные поручения. Однако спешка будет вашим врагом — всё нужно делать спокойно и осторожно. В период полнолуния особенно важны гармония и положительные эмоции. Избегайте перенапряжения, так как возможно нарушение сна и появление тревожности. Больше времени уделяйте тишине и уединению, чтобы восстановить внутренний баланс.