Не частная вечеринка с полуобнаженными девушками, а День театра - председатель ОГА о скандальном празднике в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Информация о закрытой вечеринке с полуобнаженными девушками, которая якобы на днях состоялась в Херсоне, не соответствует действительности, уверяет председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь. По его словам, в этот день происходило празднование Международного дня театра, передает УНН со ссылкой на сообщение Козыря в Facebook.
Цитата
"Что касается празднования Международного дня театра, которое вызвало резонанс. Хочу заверить всех, что информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Поэтому хочу обратиться к журналистам: не надо искать сенсаций там, где их нет", - отметил председатель ОГА.
Детали
По словам Козыря, в субботу, 27 марта, состоялся плановый званый вечер по случаю Международного дня театра, который он получил приглашение и где вручал грамоты, о чем он ранее сообщал.
Председатель ОГА отметил, что в рамках мероприятия выступали артисты театра, заслуженные артисты Украины.
"Театр дал возможность зрителям почувствовать себя в роли актеров и пригласил на большую сцену, когда в зале было показано номер заслуженной артистки Украины Таисии Новачук с концертного шоу "Дива". План мероприятий и сценарии выступлений актеров не были согласованы с Херсонской областной государственной администрацией", - написал он.
Козырь также говорит, что гостям на входе мерили температуру и все прошли через дезинфицирующим рамку.
"Я снял маску во время награждения артисток, затем - во время фотографирования. Также хочу заверить всех, что переболел COVID-19, и имею высокий уровень антител в крови, из-за чего медики не рекомендуют сейчас делать прививки. Но вакцинироваться обязательно буду", - добавил он.
Контекст
28 марта местные СМИ Херсонской области сообщили, что депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга устроил "закрытую вечеринку" для своих.
Среди гостей были замечены председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков и другие известные люди.
По данным СМИ, социальной дистанции и масочного режима гости не придерживались.
Сообщалось также, что в определенный момент гостей позвали в зрительный зал, посадили на сцену и "настоящим сюрпризом стали танцы полуобнаженных девушек для гостей, сидевших на сцене".