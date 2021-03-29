Не частная вечеринка с полуобнаженными девушками, а День театра - председатель ОГА о скандальном празднике в Херсоне

КИЕВ. 29 марта. УНН. Информация о закрытой вечеринке с полуобнаженными девушками, которая якобы на днях состоялась в Херсоне, не соответствует действительности, уверяет председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь. По его словам, в этот день происходило празднование Международного дня театра, передает УНН со ссылкой на сообщение Козыря в Facebook.