Не приватна вечірка з напівоголеними дівчатами, а День театру - голова ОДА про скандальне свято у Херсоні

КИЇВ. 29 березня. УНН. Інформація про закриту вечірку із напівоголеними дівчатами, які нібито днями відбулась у Херсоні, не відповідає дійсності, запевняє голова Херсонської ОДА Сергій Козир. З його слів, у цей день відбувалось святкування Міжнародного дня театру, передає УНН з посиланням на допис Козира у Facebook.