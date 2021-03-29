Не приватна вечірка з напівоголеними дівчатами, а День театру - голова ОДА про скандальне свято у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Інформація про закриту вечірку із напівоголеними дівчатами, які нібито днями відбулась у Херсоні, не відповідає дійсності, запевняє голова Херсонської ОДА Сергій Козир. З його слів, у цей день відбувалось святкування Міжнародного дня театру, передає УНН з посиланням на допис Козира у Facebook.
Цитата
“Стосовно святкування Міжнародного дня театру, яке викликало резонанс. Хочу запевнити всіх, що інформація, яка з‘явилась в ЗМІ, не відповідає дійсності. Тож хочу звернутися до журналістів: не треба шукати сенсації там, де їх немає”, — зазначив голова ОДА.
Деталі
Зі слів Козира, у суботу, 27 березня, відбувся плановий званий вечір із нагоди Міжнародного дня театру, на який він отримав запрошення та де вручав грамоти, про що він раніше повідомляв.
Голова ОДА зазначив, що у межах заходу виступали артисти театру, заслужені артисти України.
“Театр дав можливість глядачам відчути себе у ролі акторів та запросив на велику сцену, коли в залі було показано номер заслуженої артистки України Таїсії Новачук із концертного шоу „Діва“. План заходів та сценарії виступів акторів не були погоджені з Херсонською обласною державною адміністрацією”, — написав він.
Козир також каже, що присутнім на вході міряли температуру та всі гості пройшли через дезінфікуючу рамку.
“Саме я зняв маску під час нагородження артисток, потім — під час фотографування. Також хочу запевнити всіх, що перехворів на COVID-19, та маю високий рівень антитіл у крові, через що медики не рекомендують зараз роботи щеплення. Але вакцинуватися обов‘язково буду”, — додав він.
Контекст
28 березня місцеві ЗМІ Херсонщини повідомили, що депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга влаштував “закриту вечірку” для своїх.
Серед гостей були помічені голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колихаев, депутат міськради Андрій Дмитрієв, облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садіар Мамедов і Валерій Боржков і інші відомі люди.
За даними ЗМІ, соціальної дистанції та масочного режиму гості не дотримувались.
Повідомлялось також, що у певний момент гостей покликали в зал для глядачів, посадили на сцену і “справжнім сюрпризом стали танці напівоголених дівчат для гостей, що сиділи на сцені”.