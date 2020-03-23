Не сообщил о радиационном веществе: в Донецкой области энергетику объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Донецкой области главному энергетику государственного предприятия сообщено о подозрении за непредоставление информации о неучтенных источниках ионизирующего излучения с радиационной веществом "Цезий-137", активность которого превышала разрешенный безопасный уровень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Торецким отделом Константиновской местной прокуратуры главному энергетику одного из государственных угледобывающих предприятий Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК Украины, то есть в нарушении правил обращения с радиоактивными материалами, что создало опасность наступления тяжких последствий", - говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что в мае 2019 года во время проверки наличия и сохранности основных средств главным энергетиком выявлено 4 ранее неучтенных источника ионизирующего излучения с радиационным веществом "Цезий-137", активность которого превышала разрешенный безопасный уровень.
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Однако, действуя в нарушение требований законодательства служащий не предоставил указанную информацию в орган Государственного регистра источников ионизирующего излучения, не осуществил никаких мер по их надлежащему учету и незаконно хранил опасные объекты более 2 месяцев, подвергая опасности работников предприятия.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Решаются вопросы об избрании мужчине меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
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