Кабмін заборонив експорт етилового спирту з України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кабмін заборонив до 1 червня експорт етилового спирту з України. Про це написав у Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України. Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль куди та кому відвантажується спирт", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я провело зустрічі з найбільшими виробниками антисептичних засобів та запевнили, що дефіцит засобів ідивідуального захисту у лікарнях найближчим часом буде ліквідовано.