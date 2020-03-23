Не повідомив про радіаційну речовину: на Донеччині енергетику оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Донецькій області головному енергетику державного підприємства повідомлено про підозру через не надання інформації про необліковані джерела іонізуючого випромінювання з радіаційною речовиною “Цезій-137”, активність якої перевищувала дозволений безпечний рівень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
“Торецьким відділом Костянтинівської місцевої прокуратури головному енергетику одного з державних вугледобувних підприємств Донецької області повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 267 КК України, тобто у порушенні правил поводження з радіоактивними матеріалами, що створило небезпеку настання тяжких наслідків”, — йдеться у повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року під час перевірки наявності та збереження основних засобів на підприємстві головним енергетиком виявлено 4 раніше не облікованих джерела іонізуючого випромінювання з радіаційною речовиною “Цезій-137”, активність якої перевищувала дозволений безпечний рівень.
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Однак, діючи у порушення вимог законодавства службовець не надав вказану інформацію до органу Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, не здійснив жодних заходів щодо їх належного обліку і незаконно зберігав небезпечні об’єкти понад 2 місяці, наражаючи на небезпеку працівників підприємства.
На даний час досудове розслідування триває.
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