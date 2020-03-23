Не повідомив про радіаційну речовину: на Донеччині енергетику оголосили підозру

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Донецькій області головному енергетику державного підприємства повідомлено про підозру через не надання інформації про необліковані джерела іонізуючого випромінювання з радіаційною речовиною “Цезій-137”, активність якої перевищувала дозволений безпечний рівень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.