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Не предусмотрено уголовным кодексом: Венедиктова объяснила, почему Медведчука не задержали

Киев  •  УНН

 • 27400 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Задержание народного депутата Виктора Медведчука, которому 8 октября объявили о подозрении, не предусмотрено Уголовным Кодексом Украины. Об этом в эфире Свобода Слова с Савиком Шустером заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондентУНН.

Цитата

“Правила абсолютно одинаковы для всех. И так прописан уголовно-процессульный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В данном случае у нас не было оснований для задержания лица. Не предусмотрено немедленное задержание", - заявила Венедиктова.

Детали

В частности, Венедиктова отметила, что сегодня Медведчук получил подозрение по почте.

Что было раньше

Народному депутату Виктору Медведчуку 8 октября сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

Так, по версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР, отмечают в Службе безопасности.

В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине.

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