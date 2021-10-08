Не передбачено кримінальним кодексом: Венедіктова пояснила, чому Медведчука не затримали

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Затримання народного депутата Віктора Медведчука, якому 8 жовтня оголосили про підозру, не передбачене Кримінальним Кодексом України. Про це в ефірі Свобода Слова з Савіком Шустером заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний кримінально-процесульний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У даному випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачене негайне затримання”, — заявила Венедіктова.

Деталі

Зокрема, Венедіктова відзначила, що сьогодні Медведчук отримав підозру поштою.

Що було раніше

Народному депутату Віктору Медведчуку 8 жовтня повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Так, за версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР, зазначають у Службі Безпеки.

Зрештою контракти були зірвані, що спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в Україні.

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