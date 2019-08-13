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Не может встать с койки: дочь Бекирова рассказала о состоянии отца

Не может встать с койки: дочь Бекирова рассказала о состоянии отца

Киев  •  УНН

 • 9387 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, из-за защемления нерва в позвоночнике, не может встать с койки. Об этом сообщила в Facebook его дочь Элеонора Бекирова, передает УНН.

"Сегодня моего отца – Эдема Бекирова – не смог посетить адвокат Алексей Ладин в медсанчасти СИЗО. Из-за защемления нерва в позвоночнике, он не может встать с койки. Отец испытывает сильные боли в спине", - написала она.

Бекирова выразила уверенность, что это спровоцировано последним заседанием суда.

"Будучи доставленным из СИЗО в здание Верховного Суда Крыма, он 11 часов находился под конвоем без еды и воды. Такое отношение нельзя назвать иначе, как пыточными условиями и содержания, и доставления. Каждый вывоз в автозаке, не оборудованном и не предназначенном для перевозки инвалидов – это удар по его здоровью, которое ежедневно ухудшается в условиях СИЗО. Я боюсь даже представить, что произойдет, если его повезут в таких условиях в Красноперекопский район Крыма. Это около двух часов пути!" - отметила дочь Бекирова.

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Она сообщила, что Бекирову в срочном порядке передали обезболивающие препараты. Однако, по ее словам, это только "ситуативное решение проблемы, а не выход из критической ситуации, в которой я не знаю, у кого просить о помощи".

"Я обращаюсь к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой и прошу отреагировать, использовать все доступные ей механизмы для помощи моему отцу.

В Крыму ему не обеспечивают соответствующий медицинский уход и не допускают независимых врачей. Отец не может самостоятельно передвигаться, ложиться спать, ходить в туалет, испытывает мучительные боли при транспортировке в автозаке.

Содержание человека с инвалидностью в таких условиях является бесчеловечным и приравнивается к пытке в нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написала Бекирова.

Также она сообщила, что 7 августа обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой спасти ее отца.

"Я очень боюсь, что ситуация примет необратимый характер. Каждый день в СИЗО – это медленная смерть моего отца. Каждый выезд в автозаке и судебный процесс – это пытки", - резюмировала Бекирова.

Как сообщал УНН, 8 августа "Верховный суд Республики Крым" продлил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. 

Напомним, что Бекиров участвовал в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.

Российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Его содержат в СИЗО-1 в Симферополе и обвиняют, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Украинские Национальные Новости

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