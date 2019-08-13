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Не може встати з ліжка: донька Бекірова розповіла про стан батька

Не може встати з ліжка: донька Бекірова розповіла про стан батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, через затискання нерва у хребті, не може встати з ліжка. Про це повідомила в Facebook його дочка Елеонора Бекірова, передає УНН.

"Сьогодні мого батька - Едема Бекірова - не зміг відвідати адвокат Олексій Ладин в медсанчастині СІЗО. Через защемлення нерва у хребті, він не може встати з ліжка. Батько відчуває сильні болі в спині", - написала вона.

Бекірова висловила впевненість, що це спровоковано останнім засіданням суду.

"Будучи доставленим з СІЗО в будівлю Верховного Суду Криму, він 11 годин перебував під конвоєм без їжі і води. Таке ставлення не можна назвати інакше, як тортурними умовами і змісту, і доставлення. Кожне вивезення в автозаку, який не обладнаний і не призначений для перевезення інвалідів - це удар по його здоров'ю, яке щодня погіршується вумовах СІЗО. Я боюся навіть уявити, що станеться, якщо його повезуть у таких умовах у Красноперекопський район Криму. Це близько двох годин шляху!" - зазначила дочка Бекірова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бекіров збирається голодувати, якщо його відправлять в Красноперекопськ – адвокат

Вона повідомила, що Бекірова в терміновому порядку передали знеболювальні препарати. Однак, за її словами, це тільки "ситуативне вирішення проблеми, а не вихід із критичної ситуації, в якій я не знаю, у кого просити про допомогу".

"Я звертаюся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій і прошу відреагувати, використовувати всі доступні їй механізми для допомоги моєму батькові.

У Криму йому не забезпечують відповідний медичний догляд і не допускають незалежних лікарів. Батько не може самостійно пересуватися, лягати спати, ходити в туалет, відчуває нестерпний біль при транспортуванні в автозаку.

Утримання людини з інвалідністю в таких умовах є нелюдським і прирівнюється до тортур у порушення статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод", - написала Бекірова.

Також вона повідомила, що 7 серпня звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням врятувати її батька.

"Я дуже боюся, що ситуація набуде необоротного характеру. Кожен день у СІЗО - це повільна смерть мого батька. Кожен виїзд в автозаку і судовий процес - це тортури", - резюмувала Бекірова.

Як повідомляв УНН, 8 серпня "Верховний суд Республіки Крим" продовжив Едему Бекірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 жовтня.

Нагадаємо, що Бекіров брав участь в масових акціях проти окупації Криму Росією.

Російська влада заарештували Бакірова в грудні 2018 року, коли він приїхав на півострів відвідати свою матір. Його утримують у СІЗО-1 у Сімферополі і звинувачують, що він нібито передав таксисту рюкзак із 14 кілограмами вибухівки. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

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