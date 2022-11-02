Пентагон прокомментировал возможное приобретение рф иранских баллистических ракет для атак в Украине

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"Мы видели сообщения в прессе об этом, но мы не имеем конкретной информации, которую могли бы предоставить. Мы знаем, что Иран предоставил россии беспилотники, и мы ожидаем, что они, скорее всего, попытаются получить больше", - сказал Райдер.

Детали

По его словам, в Пентагоне обеспокоены тем, что россия также может стремиться приобрести у Ирана дополнительные передовые боеприпасы, например, ракеты «земля-земля» для использования в Украине.

“И поэтому, если мы увидим, что россия использует такие способности на поле боя, мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы пролить на это свет”, – подчеркнул представитель Пентагона.

Дополнение

По данным CNN, Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и больше ударных беспилотников в россию для использования в войне против Украины.