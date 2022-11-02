Пентагон прокоментував можливе придбання рф іранських балістичних ракет для атак в Україні

Цитата

"Ми бачили повідомлення у пресі про це, але ми не маємо конкретної інформації, яку б могли надати. Ми знаємо, що Іран надав росії безпілотники, і ми очікуємо, що вони, швидше за все, спробують отримати більше", - сказав Райдер.

Деталі

З його слів, у Пентагоні занепокоєні тим, що росія також може прагнути придбати в Ірану додаткові передові боєприпаси, наприклад, ракети «земля-земля» для використання в Україні.

“І тому, якщо ми побачимо, що росія використовує такі спроможності на полі бою, ми, звичайно, зробимо все можливе, щоб пролити на це світло”, – наголосив речник Пентагону.

Доповнення

За даними CNN, Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” і більше ударних безпілотників до росії для використання у війні проти України.