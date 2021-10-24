"Не только тюлени": пингвины вернулись к станции "Академик Вернадский" и начали брачный сезон

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“В нашем районе продолжается сезон размножения не только тюленей Уэдделла, но и субантарктических пингвинов (дженту). Причем происходит это прямо на острове Галиндез, где расположена станция „Академик Вернадский“, поэтому полярники наблюдают за жизнью пингвинов прямо из окон. В частности, именно из окна биологи зафиксировали первый спаривания этих птиц, а теперь команда ждет радостное известие о первом отложено яйцо”, — пишут полярники.

Сотрудники станции назвали пингвинов “очень забавными”: “они „поют“, как ослы (поэтому их также называют ослиными), галантно кланяются партнеру, крадут друг у друга камешки для гнезд, ссорятся и даже дерутся. Кстати, гнезда они делают достаточно близко к станции, иногда даже используя определенные ее конструкции”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В сообщении напомнили, что остров полярников субантарктические пингвины начали осваивать в 2006-м, и уже в весенне-летнем сезоне 2007-2008 годов обустроили здесь первые гнезда. “Теперь же летом количество этих птиц на Галиндез может быть до 4 тысяч. Почему же „ослики“ не жили в районе станции в середине 2000-х? Дело в том, что эти пингвины — теплолюбивые, и раньше здесь было слишком холодно для них. Но благодаря изменению климата и потеплению этот вид получил преимущество и благоприятные условия для продвижения на юг”, — сообщили полярники.

В пресс-центре станции “Академик Вернадский” сообщили, что с 2013 года общая численность субантарктических пингвинов выросла где-то на 11%, а в районе станции — почти на четверть. В то же время количество холодолюбивых пингвинов Адели и антарктических пингвинов, которые раньше были здесь основными, сокращается. “К примеру, этой зимой на Галиндез регулярно отдыхали дженту и Адели, и последних иногда было куда больше. Но весной ситуация существенно изменилась. Почти все Адели вернулись к южным „дома“, которые зимой были скованы льдом, а дженту наоборот — возвращаются на наш остров, и сейчас здесь их уже более 2,7 тыс”, — добавляется в сообщении.

“Однако это не максимальное количество пингвинов, которые будут гнездиться на острове, хотя лучшие места давно заняты („ослики“ любят „квартировать“ на возвышенностях). В частности, мы писали, что в прошлом сезоне дженту захватили на Галиндез новую территорию и образовали там третью субколонию. Так вот сейчас они снова активно обустраивают там гнезда. Поэтому возможно в этом году будет рекорд по количеству субантарктических пингвинов на острове? Об этом ждать вестей от биологов 26-й УАЭ, которые пристально следят за брачными сезонами животных, и не только из окон станции”, — резюмировали полярники.

Напомним

В начале октября районе станции на Аргентинских островах начался сезон размножения тюленей Уэдделл. Сейчас родилось трое тюленят: две самки и самец.