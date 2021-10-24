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"Не лише тюлені": пінгвіни повернулися до станції "Академік Вернадський" й почали шлюбний сезон

Київ • УНН

 • 37719 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. До станції “Академік Вернадський” повернулись субантарктичні пінгвіни дженту і почали сезон розмноження. Полярники продемонстрували фото птахів та розповіли, що вони “співають” наче віслюки. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр в Facebook, передає УНН.

"Не лише тюлені": пінгвіни повернулися до станції "Академік Вернадський" й почали шлюбний сезон

Цитата

“В нашому районі триває сезон розмноження не тільки тюленів Ведделла, а й субантарктичних пінгвінів (дженту). Причому відбувається це прямо на острові Галіндез, де розташована станція „Академік Вернадський“, тож полярники спостерігають за життям пінгвінів прямо з вікон. Зокрема, саме з вікна біологи зафіксували перше спаровування цих птахів, а тепер команда чекає на радісну звістку про перше відкладене яйце”, — пишуть полярники.

Співробітники станції назвали пінгвінів “дуже кумедними”: “вони „співають“, як віслюки (тому їх також називають віслюковими), галантно кланяються партнеру, цуплять одне в одного камінчики для гнізд, сваряться та навіть влаштовують бійки. До речі, гнізда вони роблять досить близько до станції, іноді навіть використовуючи певні її конструкції”, — йдеться у повідомленні.

Доповнення

У повідомленні нагадали, що острів полярників субантарктичні пінгвіни почали освоювати 2006-го, і вже у весняно-літньому сезоні 2007-2008 років облаштували тут перші гнізда. “Тепер же влітку кількість цих птахів на Галіндезі може бути до 4 тисяч.
 Чому ж „віслючки“ не жили в районі станції до середини 2000-х? Річ у тім, що ці пінгвіни — теплолюбні, й раніше тут було надто холодно для них. Але завдяки зміні клімату та потеплінню цей вид отримав перевагу та сприятливі умови для просування на південь”, — повідомили полярники.

У пресцентрі станції “Академік Вернадський” повідомили, що з 2013 року загальна чисельність субантарктичних пінгвінів зросла десь на 11%, а в районі станкції — майже на чверть. Водночас кількість холодолюбних пінгвінів Аделі та антарктичних пінгвінів, які раніше були тут основними, скорочується. “Приміром, цієї зими на Галіндезі регулярно відпочивали дженту та Аделі, й останніх інколи було куди більше. Але навесні ситуація суттєво змінилася. Майже всі Аделі повернулися до південних „домівок“, які взимку були скуті кригою, а дженту навпаки — повертаються на наш острів, і зараз тут їх уже понад 2,7 тис”, — додається у повідомленні.

“Однак це не максимальна кількість пінгвінів, що гніздуватимуть на острові, хоча найкращі місця давно зайняті („віслючки“ люблять „квартирувати“ на височинах). Зокрема, ми писали, що минулого сезону дженту захопили на Галіндезі нову територію й утворили там третю субколонію. Так от зараз вони знову активно облаштовують там гнізда. Тож можливо цього року буде рекорд з кількості субантарктичних пінгвінів на острові? Про це чекатимемо звісток від біологів 26-ї УАЕ, які пильно стежать за шлюбними сезонами тварин, й не тільки з вікон станції”, — резюмували полярники.

Нагадаємо

На початку жовтня районі станції на Аргентинських островах почався сезон розмноження тюленів Ведделла. Наразі народилося троє тюленят: дві самиці та самець.

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