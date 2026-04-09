"Не их земля" – Зеленский заявил, что партнеры не могут распоряжаться территориями Украины

Вопрос украинских территорий нельзя рассматривать без понимания реальной ситуации на местах, а любые решения должны опираться прежде всего на гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, при обсуждении таких тем необходимо учитывать не только формальные линии на карте, но и фактическую ситуацию на конкретных участках. Он подчеркнул, что речь идет о территориях, имеющих стратегическое значение с точки зрения безопасности, где построены фортификационные сооружения и где сейчас проживают около 100 тысяч человек.

Зеленский подчеркнул, что Украина хорошо понимает последствия оккупации востока, поскольку первая оккупация уже создала условия для дальнейших наступательных действий со стороны России. По его мнению, оккупация таких территорий означает возможность подготовки плацдарма для новых атак.

Президент также заявил, что перед принятием любых решений необходимо знать все детали и иметь четкие гарантии безопасности. Он отметил, что сейчас Украина только говорит о сильных гарантиях безопасности, однако фактически их пока нет.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что распоряжаться украинской землей могут только граждане Украины. По его словам, никакие партнеры, несмотря на все уважение к ним, не могут определять судьбу украинских территорий вместо украинцев.

Каждый метр нашей земли – это украинские земли, а не, при всем уважении, каких-либо наших партнеров. Точно не их – подчеркнул Президент.

Напомним

