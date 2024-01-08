Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

На сегодня нет фактов, которые бы предсказывали стремительный рост цен на продукты питания. Но цены могут вырасти на 5%-7% из-за влияния сезонного фактора, который затрагивает молочные продукты, мясные изделия и овощные культуры. Такое мнение высказал в комментарии УНН заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Детали

Как рассказал Марчук, на сегодня нет фактов, которые бы предсказывали стремительный рост цен на продукты питания.

"Резкого поднятия цен (на продукты - ред.) не будет, потому что фактов, которые бы привели к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару", - сказал Марчук.

Он добавил, что колебания курса может повлиять и на импортную продукцию.

"Внутри факторов подорожания нет. Разве что фактор сезонности: сборка и хранение овощей, электроэнергия. В среднем, в течение января-февраля, предполагается рост цен на не более чем 5-7%", - отметил Марчук.

Эксперт отметил, что могут вырасти цены на овощи, молоко и мясную продукцию.

"Овощная группа, ведь фактор сезонности. Молочка также идет в цене потому, что сейчас не сезон, и, соответственно, большой дефицит от домашнего хозяйства. Спрос есть на него (молоко - ред.), а удовлетворить такой спрос очень трудно. Ну, и мясная продукция. Также фактор сезонности. Он связан с войной, обеспечение заготовкой кормов, что надо тоже содержать", - резюмировал Марчук.

Напомним

Нынешний новогодний стол-2024, по подсчетам, обошелся украинцам на 8,4% дороже, чем в прошлом году.