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Не більше ніж 5-7%: експерт озвучив, на скільки можуть зрости ціни на продукти у січні-лютому

Не більше ніж 5-7%: експерт озвучив, на скільки можуть зрости ціни на продукти у січні-лютому

Київ • УНН

 • 220756 перегляди

Очікується, що ціни на продукти харчування в Україні зростуть на 5-7% через сезонні фактори, що впливають на молочну, м'ясну та овочеву продукцію, заявив Денис Марчук.

На сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування. Але ціни можуть зрости на 5%-7% через вплив сезонного фактору, який зачіпає молочні продукти, м'ясні вироби та овочеві культури. Таку думку висловив у коментарі УНН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Деталі

Як розповів Марчук, на сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування.

"Різкого підняття цін (на продукти - ред.) не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара", - сказав Марчук.

Він додав, що коливання курсу може вплинути і на імпортну продукцію.

"Всередині факторів здорожчання немає. Хіба що фактор сезонності: складання та зберігання овочів, електроенергія. У середньому, протягом січня-лютого, передбачається зростання цін на не більше ніж 5-7%", - зазначив Марчук.

Експерт зазначив, що можуть зрости ціни на овочі, молоко та м’ясну продукцію.

"Овочева група, адже фактор сезонності. Молочка також йде в ціні тому, що наразі не сезон, та, відповідно, великий дефіцит від домашнього господарства. Попит є на нього (молоко - ред.), а задовольнити такий попит дуже важко. Ну, і м’ясна продукція. Також фактор сезонності. Він пов’язаний із війною, забезпечення заготівлею кормів, які треба теж утримувати", - резюмував Марчук.

Нагадаємо

Цьогорічний новорічний стіл-2024, за підрахунками, обійшовся українцям на 8,4% дорожче, ніж торік.

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