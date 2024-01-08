Не більше ніж 5-7%: експерт озвучив, на скільки можуть зрости ціни на продукти у січні-лютому
Київ • УНН
Очікується, що ціни на продукти харчування в Україні зростуть на 5-7% через сезонні фактори, що впливають на молочну, м'ясну та овочеву продукцію, заявив Денис Марчук.
На сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування. Але ціни можуть зрости на 5%-7% через вплив сезонного фактору, який зачіпає молочні продукти, м'ясні вироби та овочеві культури. Таку думку висловив у коментарі УНН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
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Як розповів Марчук, на сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування.
"Різкого підняття цін (на продукти - ред.) не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара", - сказав Марчук.
Він додав, що коливання курсу може вплинути і на імпортну продукцію.
"Всередині факторів здорожчання немає. Хіба що фактор сезонності: складання та зберігання овочів, електроенергія. У середньому, протягом січня-лютого, передбачається зростання цін на не більше ніж 5-7%", - зазначив Марчук.
Експерт зазначив, що можуть зрости ціни на овочі, молоко та м’ясну продукцію.
"Овочева група, адже фактор сезонності. Молочка також йде в ціні тому, що наразі не сезон, та, відповідно, великий дефіцит від домашнього господарства. Попит є на нього (молоко - ред.), а задовольнити такий попит дуже важко. Ну, і м’ясна продукція. Також фактор сезонності. Він пов’язаний із війною, забезпечення заготівлею кормів, які треба теж утримувати", - резюмував Марчук.
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